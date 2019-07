San Quirico in Collina, grande riqualificazione avviata a Montespertoli

Sono iniziati giovedì 4 luglio i lavori per la realizzazione di nuovi parcheggi e marciapiedi nella frazione di San Quirico in Collina a Montespertoli.

"Questi lavori sono molto attesi dalla cittadinanza - commenta il sindaco Alessio Mugnaini - e dal primo giorno di mandato abbiamo fatto ogni sforzo possibile per farli iniziare velocemente e dare una risposta concreta ai bisogni dei cittadini. Ai cittadini chiedo collaborazione e pazienza in questi mesi di lavori ma sono sicuro che il risultato alla fine sarà gratificante per tutti."

"Questo è l'inizio di un importante lavoro di riqualificazione degli spazi urbani nelle frazioni. Come amministrazione siamo impegnati a programmare interventi su tutto il territorio, dalle grandi opere ai piccoli rammendi, per dare forza e gambe alla nostra strategia 'un paese di paesi' " aggiunge Marco Pierini, vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici.

Il progetto di riqualificazione si pone i seguenti obiettivi:

- messa in sicurezza e incentivazione dell’uso dei percorsi pedonali attraverso l'adeguamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche;

- limitazione della velocità di percorrenza del rettilineo di via Romita;

- miglioramento della disponibilità e fruibilità delle aree di sosta per le auto;

- razionalizzazione della viabilità

L'importo dei lavori è di 400.000 € e nel dettaglio gli interventi realizzati saranno i seguenti:

− i marciapiedi ed il parcheggio lungo la via Romita;

− i marciapiedi sul bivio tra via Romita e via della Chiesa nonché in corrispondenza della strettoia dove si trovano i servizi essenziali della frazione;

− la rotatoria lato Poppiano;

− interventi ai sottoservizi (regimazione acque meteoriche e interramento linea media tensione);

− interventi nell'area pubblica adiacente al circolo ricreativo.

Il tempo per la realizzazione dei lavori è di 150 giorni e durante questo periodo verrà sperimentata la nuova viabilità con la messa in prova della rotonda all'incrocio tra Via Romita e la strada per Poppiano.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

