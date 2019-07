Serata musicale “Bohemian Rapsody” sulle note della Queen Tribute Band

Si è appena concluso un weekend di grande divertimento e cinema che ha visto protagonisti nella serata di sabato il comune di Barberino di Mugello con l’attore Luca Calvani - che ha ammaliato il pubblico della piccola arena di Galliano raccontando il cinema in America e in Italia - e nella serata di domenica il comune di Firenzuola, dove uno strepitoso Lodo Guenzi ha animato con entusiasmo la piazza e la folla di giovani e giovanissimi intervenuti improvvisando un piccolo concerto e intrattenendo il pubblico prima della proiezione del film Nobili Bugie di Genoma Films, la stessa Casa di produzione per la quale a settembre Lodo Guenzi girerà “Dittatura Last Minute - Addio Ceausescu” nel ruolo di protagonista.

L’ultima tappa del FESTIVAL DEGLI DEI ci porta questa sera nel comune toscano di Scarperia e San Pietro, dove si festeggerà il successo di questa seconda edizione del festival itinerante diretto da Rosetta Sannelli al ritmo delle note della talentuosa Queen Tribute Band per una serata ispirata a Bohemian Rapsody e impreziosita dall’incantevole presenza della madrina del Festival, la bravissima Sabrina Impacciatore.

Anche quest’anno il FESTIVAL DEGLI DEI è riuscito nell’intento di portare il cinema nei luoghi dove spesso non arriva a causa dell’assenza fisica delle sale cinematografiche; oltre a promuovere, proprio in questi luoghi di rara bellezza che riflettono le tradizioni culturali uniche delle loro Città Metropolitane, la Bologna Medievale e la Firenze dei Medici, il fenomeno del cineturismo e la riscoperta eno-gastronomica di uno dei territori più belli e incontaminati d’Italia. Il progetto, realizzato dall’Associazione Kinéo con Genoma Films, si inserisce nella volontà delle città metropolitane di Bologna e Firenze, sostenute dall'Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese e dall’Unione Montana del Mugello, di valorizzare questo specifico territorio.

Il progetto è patrocinato dal MiBAC - Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Emilia Romagna, dalla Cineteca di Bologna e dalla Camera di Commercio di Firenze. Main sponsor della manifestazione è Emil Banca, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e orientata alla responsabilità sociale utilizzando risorse economiche per generare benessere e partecipare allo sviluppo dei territori in cui opera, specializzata in buone pratiche e strumenti di comunicazione e promozione del territorio. L’Associazione Kinéo e Genoma Films ringraziano Emil Banca per essersi resa disponibile a testimoniare al pubblico il suo sostegno al Festival degli Dei e a farsi portavoce della volontà comune dei soggetti inclusi nel progetto a supportare il territorio, ad avere a cuore tutte le entità che lo costituiscono e ad impegnarsi affinché vengano resi noti il valore e l’unicità del territorio tosco-emiliano.

