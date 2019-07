Gruppo Sesa, Tamburi Investment Partners acquisisce parte di ITH Spa

ITH S.p.A. (“ITH”), azionista di controllo del Gruppo Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di Information Technology (“IT”) per il segmento business, con ricavi consolidati per oltre euro 1,5 miliardi e 2.000 dipendenti al 30 aprile 2019, annuncia che in data odierna è stato raggiunto un accordo vincolante in base al quale Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP”) – investment/merchant bank indipendente quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - acquisirà il 14,95% del capitale di ITH.

HSE S.p.A., che raggruppa i soci fondatori e il management del Gruppo Sesa e detiene circa l’80% del capitale di ITH, consoliderà ulteriormente la quota di partecipazione detenuta in ITH, confermando così il proprio impegno alla guida del Gruppo Sesa in una prospettiva di lungo termine e di crescita sostenibile.

"Grazie a questa operazione, rinnoviamo il nostro impegno per la crescita del gruppo Sesa, con l’obiettivo di consolidare Sesa quale operatore di riferimento in Italia del settore IT, abilitando la trasformazione digitale dell’economia Italiana” ha affermato Paolo Castellacci Presidente e Fondatore di Sesa.

“TIP, in qualità di partner di medio-lungo periodo, potrà contribuire ad accelerare il percorso di crescita sostenibile del Gruppo Sesa, condividendo la propria professionalità ed esperienza a supporto delle imprese eccellenti dell’economia italiana” ha commentato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

Gli azionisti di ITH sono stati assistiti da Electa Ventures, il cui Managing Partner Simone Strocchi ha supportato il Gruppo Sesa sin dall’approdo sul mercato azionario.

La data prevista per l’esecuzione dell’operazione è il 12 luglio 2019. Nell’ambito dell’operazione TIP ha concluso con HSE un patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del D.lg. n. 58/1998 che verrà pubblicato secondo i termini di legge.

Fonte: Gruppo Sesa - ufficio stampa

