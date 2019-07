UniSi terza in Italia, rettore Frati: "Impegno nella didattica e nei servizi agli studenti"

L’Università di Siena si conferma ancora tra i migliori atenei statali in Italia nella classifica del Censis pubblicata ieri dal quotidiano La Repubblica. Con un punteggio di 95,3 è terza tra tutti gli Atenei pubblici, dopo Trento e il Politecnico di Milano, ed è seconda nella sua categoria, quella delle università statali di medie dimensioni, che contano tra 10 mila e 20 mila iscritti.

L’efficienza e l’adeguatezza delle strutture - come aule, biblioteche e laboratori scientifici – e la comunicazione e i servizi digitali sono i parametri che premiano maggiormente l’Ateneo senese. Ottimi anche gli altri punteggi, tra cui quelli per le borse di studio erogate in collaborazione con l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, quelli per l’internazionalizzazione e per i servizi.

“L’Università di Siena anche quest’anno è ai vertici della classifica elaborata dal Censis - ha detto il rettore Francesco Frati commentando la notizia – con ottime valutazioni in tutti gli indicatori utilizzati, e migliorando il proprio punteggio in particolare sulle strutture per la didattica e sulle borse di studio. E’ un grande risultato che, a pochi giorni dall’apertura delle immatricolazioni, conferma gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime due settimane anche nei ranking stilati dall’Osservatorio JobPricing e dallo Europe Teaching Ranking del Times Higher Education. Pur consapevoli dei diversi indicatori utilizzati e dell’inevitabile eterogeneità di queste valutazioni, in tutti questi ranking ci attestiamo sempre tra le prime tre università pubbliche generaliste italiane, un fatto che dimostra la qualità del nostro impegno nella didattica e nei servizi agli studenti”.

Il dossier completo redatto dal Censis è consultabile on line, sul sito www.censis.it.