Università di Firenze al terzo posto tra gli atenei italiani per Censis

Terzo posto per l’Università di Firenze nella classifica delle Università italiane a cura del Censis per il 2019/20. L’Ateneo fiorentino segue le Università di Bologna e di Padova nella graduatoria dei mega atenei che contano oltre 40.000 iscritti.

Fra gli indicatori utilizzati per la valutazione delle università figurano i servizi erogati e la comunicazione e i servizi digitali, due ambiti per i quali Unifi è seconda fra i mega atenei. Il report ha valutato inoltre l’internazionalizzazione, le strutture, le borse e l’occupabilità.

La pubblicazione ospita anche classifiche relative alla didattica che si articolano in graduatorie distinte fra le lauree triennali (raggruppate in quindici gruppi disciplinari), le lauree magistrali a ciclo unico (riunite in sei gruppi disciplinari) e le lauree magistrali, suddivise in quattordici gruppi disciplinari. Fra gli indicatorianalizzati, la progressione di carriera degli studenti e i rapporti internazionali.

L’Università di Firenze è quarta fra tutti gli atenei italiani per quel che riguarda i corsi triennali dei gruppi disciplinari dell’ambito sociale e della comunicazione e delle scienze motorie e sportive. Buona la posizione dell'ateneo fiorentino anche per altri sette gruppi disciplinari dove i corsi di laurea Unifi rientrano nelle prime dieci posizioni nazionali.

La classifica completa del Censis è disponibile online.

Fonte: Università degli Studi di Firenze

