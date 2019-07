Via Francigena termale e i racconti dei pellegrini, presentazione in Consiglio regionale

Focus sulla via Francigena, domani martedì 9 luglio alle 12, in sala Barile di palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 – Firenze), con la presentazione del progetto “Via Francigena termale” e della pubblicazione “I racconti della Francigena o la Francigena globale”, un volume di storie e dipinti pubblicato dal Consiglio regionale con il patrocinio del comune di Gambassi Terme.

Gli autori Enzo Fileno Carabba e Carlo Romiti ci accompagnano in un viaggio dove la strada dei pellegrini è lo scenario in cui si muove un’umanità varia e interessante, con personaggi che arrivano da ogni angolo del mondo, pronti a raccontare storie che potrebbero essere le nostre.

In conferenza stampa, alla presenza degli autori, interverranno Eugenio Giani, presidente dell’Assemblea toscana; Enrico Sostegni e Francesco Gazzetti, consiglieri regionali; Paolo Campinoti, sindaco di Gambassi Terme; Sara Rigacci e Andrea Mazzetti, rispettivamente vicesindaco e assessore al Turismo di Gambassi.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

Tutte le notizie di Gambassi Terme