Viabilità a Serravalle Pistoiese, via Treggiaia è stata sistemata

Ora via Treggiaia può rappresentare una valida alternativa alla strada regionale 435. Grazie alla legge 145 del 2018 del Ministero degli Interni (Legge di bilancio 2019) che prevede un contributo statale ai Comuni fino a 20 mila abitanti per investimenti sulla messa in sicurezza di opere pubbliche, il Comune di Serravalle Pistoiese, che ha ottenuto un finanziamento di 100mila euro, ha potuto compiere interventi di asfaltatura e segnaletica stradale su via Treggiaia.

“In caso di problemi sulla 435 – afferma il sindaco di Serravalle Pistoiese, Piero Lunardi – si può tranquillamente utilizzare come strada alternativa via Treggiaia che abbiamo provveduto a sistemare grazie al finanziamento statale erogato per tutti i Comuni fino a 20mila abitanti per opere riguardanti la sicurezza”. Se questo intervento ha in qualche modo alleggerito la situazione su questo tratto di strada, il problema sulla 435 in zona Ponte di Serravalle rimane.

“Su questa strada c’è un solo ponte – spiega il sindaco Lunardi – che ad oggi sembra essere stabile, ma che in futuro avrà bisogno di verifiche. La strada regionale 435 serve anche da sfogo all’autostrada A11 soprattutto quando si dovessero verificare casi di blocco della stessa per incidenti o altre situazioni. In questi casi il traffico verrebbe riversato sulla 435 creando non pochi disagi agli abitanti e agli automobilisti stessi. Quando ci siamo insediati nel 2017 abbiamo chiesto un incontro con l’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli esponendogli il problema rimanendo che sarebbe stato inserito in un programma futuro. Abbiamo appreso che il consigliere regionale, Marco Niccolai ha dichiarato che la Regione Toscana si stava impegnando a progettare una soluzione per risolvere il problema del traffico in via Francesca a Monsummano e che sarebbero stati stanziati circa 3 milioni di euro per sistemare via del Fossetto sempre a Monsummano. Siamo di nuovo a far sentire la nostra voce perché si trovi una soluzione anche per la regionale 435”. Soluzione che il sindaco Lunardi ha sul suo tavolo.

“Avremmo ipotizzato un senso unico con doppio ponte sul fiume Nievole in modo da limitare l’attuale restringimento della carreggiata in zona Ponte di Serravalle. La strada era stata progettata per il passaggio di mezzi a 2 o 3 assi mentre adesso è trafficata da autotreni e autoarticolati che spesso si incrociano fra di loro o con autobus di linea nel punto in cui la strada restringe causando il blocco stesso del transito. Torneremo di nuovo in Regione chiedendo di sistemare il problema in questo tratta di strada, ma se le nostre richieste dovessero rimanere senza risposte ci troveremmo costretti a chiudere il transito ad autotreni e autoarticolati nel tratto di strada che interessa il nostro Comune”.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese

