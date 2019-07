Visita dell'assessore Bonciani allo Scoglio della Regina

Dopo la visita al Faro di venerdì scorso, l'assessora al Porto, innovazione e università, Barbara Bonciani, questa mattina ha visitato la struttura dello Scoglio della Regina, inaugurata due anni fa, al cui interno sono accolti i laboratori di ricerca di Cibm, Cnr, Scuola Sant'Anna, Lamma.

Scopo dell'incontro è stato quello di capire l'entità dell'attività scientifica svolta .

L'assessora Bonciani si è posta l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio scientifico presente nel territorio livornese, mettendolo a sistema e favorendo la divulgazione dell'attività di ricerca svolta dagli enti presenti nella struttura, sia a favore della comunità scientifica, sia a favore dei cittadini.

“Questo centro scientifico esprime l'eccellenza del territorio - ha dichiarato l'assessora Bonciani - ed è un bene comune per la città di Livorno, grazie alle eccellenze che operano al suo interno. Da questo momento è importante definire una strategia per far comprendere alla cittadinanza il valore del patrimonio scientifico che abbiamo in città ed educare la popolazione al rispetto assoluto degli spazi e delle strutture pubbliche, soprattutto quelle che si trovano in zone strategiche. E' assolutamente necessario far acquisire alla cittadinanza il senso civico che consenta ad ogni cittadino di qualsiasi età di approcciarsi al patrimonio pubblico ed usufruire degli spazi con la considerazione dovuta”.

Fonte: Comune di Livorno

Tutte le notizie di Livorno