Yann Tiersen a Prato 5 anni dopo l'ultima volta

Yann Tiersen ritorna a Prato, esattamente a cinque anni di distanza dall'ultimo concerto.

Questa volta presenta dal vivo “ALL”, suo decimo album, uscito il 15 febbraio 2019, all'anfiteatro del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato Mercoledì 10 Luglio 2019, all'interno della rassegna Pecci Summer Live organizzata dal Centro.

Il musicista e compositore bretone, conosciuto al grande pubblico per la colonna sonora del film “Il favoloso mondo di Amelie”, torna in Italia in estate per quattro esclusivi concerti tra cui la tappa di Prato, unica nel centro Italia, dopo aver registrato tre sold-out nel tour invernale appena concluso.

I biglietti per il concerto - posto unico 40,00 € - sono già disponibili nei punti vendita e on line su Ticketone.it

Abile polistrumentista di formazione classica e con interessi in ambito rock ed elettronico, Tiersen nella sua carriera è passato dalle composizioni classic-folk in chiave minimalista delle origini al successo planetario delle colonne sonore, smarcandosi infine dagli esordi per assecondare le recenti pulsioni sperimentali.

Studi classici, anima rock, piglio avanguardistico: la musica di Yann Tiersen si nutre da sempre dell'armonioso incontro di ambiti agli antipodi, traducendoli man mano in un sound nel quale la tradizione delle origini va a braccetto con la sperimentazione degli anni più recenti. Ed è in virtù di tale commistione tra atmosfere incantate – spesso prese in prestito dal cinema - e avamposti sonori che il compositore bretone si staglia tra i più importanti compositori della nostra epoca.

Nel nuovo album Tiersen sottolinea la connessione dell’uomo con la natura. ALL è il primo album ad essere registrato presso The Eskal, il nuovo studio di Tiersen, nonchè centro sociale, costruito in una discoteca abbandonata sull’isola di Ushant. Una piccola isola nel mare Celtico, tra la Bretagna e la Cornovaglia, la casa di Tiersen negli ultimi 10 anni.

L’album, mixato e co-prodotto da Gareth Jones, segue le tematiche sull’ambiente e sulla connessione con la natura, precedentemente esplorate in Eusa, aggiungendo registrazioni con la tecnica del field recording provenienti dalla Bretagna, dal Devon e dall’aeroporto di Tempelhof a Berlino.

Il precedente Eusa tour (2016), aveva registrato numerosi sold-out tra cui due date al Barbican di Londra.

Tiersen si è esibito nelle sale da concerto e nei festival più importanti al mondo, tra cui l’Edinburgh International Festival, la Filarmonica di Berlino, le Officine Grandi Riparazioni a Torino, il Teatro Principal di Zaragoza, l’Odeon di Erode Attico ad Atene, la Sydney Opera House e la Sala Grande della Filarmonica di San Pietroburgo.

