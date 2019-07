Accoglienza turisti, sale a 5 il numero di appartamenti a Santa Maria a Monte

Sale il numero degli appartamenti privati concessi in locazione turistica a Santa Maria a Monte: sempre un numero maggiore di privati decidono infatti di aderire al progetto e destinare gli immobili di loro proprietà all’accoglienza dei turisti che decidono di visitare il nostro territorio. Sono tre gli appartamenti che si aggiungono ai tanti già presenti nel centro storico del paese e nelle zone limitrofe.

Il primo, “Casa vacanze il libro”, si trova in Via S. Rocchino, nel bel mezzo del centro storico, ed è composto da due camere che dispongono di cinque posti letto totali. E’ una casa del ‘500 con tanto di affreschi interni e biblioteca. I proprietari dicono di aver aderito a questa iniziativa concedendo il loro appartamento in locazione turistica con il semplice scopo di promuovere il turismo nel centro storico di Santa Maria a Monte.

Anche il secondo immobile si trova nel centro storico del paese, nei pressi di casa Carducci, si chiama “Arbagie” ed il proprietario, il dott. Commercialista Giampaolo Canale, si dice contento di aver aderito a questa iniziativa lodevole in quanto ottima opportunità per far vivere alle persone esterne l’atmosfera del vero borgo toscano. Il suo appartamento, dotato di sei posti letto, è stato ristrutturato seguendo gli antichi canoni stilistici toscani i quali lo rendono un’unità molto gradevole e affascinante.

Infine, anche “Casa Rebecca”, il terzo immobile adibito a locazione turistica, si trova nel centro storico del paese in Piazza della Vittoria e dispone di due posti letto. I proprietari, entusiasti di aver aderito al progetto, auspicano la buona riuscita dello stesso e l’incremento di afflusso turistico nel territorio comunale.

“L’apertura di tre nuove strutture adibite all’accoglienza dei turisti – dice il Sindaco Ilaria Parrella – è di grande rilevanza per il nostro territorio perché consente di incrementare il processo di sviluppo turistico del nostro paese con lo scopo di offrire al turista un numero sempre maggiore di alloggi e posti letto”.

Fonte: Comune di S. Maria a Monte - Ufficio stampa

