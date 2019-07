Lite in centro a Empoli, ferito un uomo con cocci di bottiglia

È spuntata l'arma affilata all'incrocio tra via Ridolfi e via Cavour a Empoli. Nel pomeriggio di oggi c'è stata una lite che ha coinvolto due persone, una di queste rimasta ferita alle mani e alle braccia, pare, dai cocci di una bottiglia di birra. Sul posto due ambulanze, della Misericordia e delle Pubbliche assistenze di Empoli. Al lavoro i carabinieri e la polizia per la dinamica. Sul social network Facebook un utente ha ripreso dall'alto la scena dell'aggressione, che riguarda due persone di carnagione scura. I video sono stati pubblicati dal consigliere comunale della Lega Gabriele Chiavacci.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

