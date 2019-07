"Aiutatemi a ritrovare il mio portatile", la lettera di un lettore a gonews.it

I momenti più importanti della nostra vita sono custoditi nei nostri ricordi. La fotografia è un mezzo utile per ricordare, per questo conserviamo i nostri scatti gelosamente, che siano stampati su carta fotografica o su memoria se ci capita di perderli, sentiamo di aver perso qualcosa di importante.

È quello che è successo a un turista che ha visitato Firenze lo scorso 4 luglio. Qualcuno ha portato via il suo portatile dal sedile dell'auto, un vecchio portatile che conteneva foto di cui non conserva un backup. Massimo Provantini ha scritto a gonews.it per chiedere aiuto ai nostri lettori.

"Il 4 Luglio ho visitato Firenze. Ho parcheggiato la macchina in via della Fornace vicino al Lungo Arno Benvenuto Cellini. Erano le ore 12.30. Quando sono tornato alla macchina, il finestrino anteriore destro era stato rotto. I sedili posteriori abbassati e il mio bagaglio rubato. Si trattava di uno zaino nero Quechua. Il contenuto erano alcuni vestiti, alcuni documenti, un lettore mp3, delle cuffie e un portatile grigio Hp modello Pavilion in una custodia blu. Sul portatile c'era un piccolo adesivo giallo e verde ed era piuttosto malandato, tenuto insieme con lo scotch. La sua funzione principale era da fare da memoria esterna. Conteneva molte foto di cui non avevo backup. Il portatile non aveva nessun valore per chi l'ha rubato ma il suo contenuto aveva un grande valore personale per me. Sarei molto grato a chiunque possa condividere questo messaggio con i propri contatti o fornirmi informazioni al riguardo. Il mio indirizzo di posta elettronico è m.provantini@gmail.com.

