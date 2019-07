Temporali forti, in tutta la Toscana è allerta meteo

Domani, mercoledì 10 luglio, è prevista una allerta meteo in tutta la Toscana. Per gran parte della regione si tratta di allerta gialla, come si può vedere nella foto qui sopra: interessato da questo tipo di maltempo è il nord della Toscana. Il sud invece è toccato da una allerta meteo per temporali violenti di colore arancio.

L'allerta nel Fiorentino

Allerta gialla, domani a Firenze, per la possibilità di temporali violenti e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d'acqua secondari: in particolareEma, Mugnone e Terzolle.

Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

La doppia allerta scatterà a mezzanotte di mercoledì 10 luglio e si concluderà alle 13 dello stesso giorno.

Fenomeni previsti (fonte Cfr)

Pressione in lento calo sul mediterraneo centrale. Tra la sera di oggi, martedì, e la mattina di domani, mercoledì, è atteso il transito di un fronte freddo con temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate.

PIOGGIA: oggi pomeriggio, martedì, possibilità di isolati temporali in Appennino con cumulati medi non significativi. Dalla sera di oggi, martedì, saranno possibili forti temporali a carattere sparso sulle zone occidentali della regione, sull'Appennino settentrionale e sull'Alto Mugello. Nel corso della notte e fino alla mattina di domani, mercoledì, i forti temporali tenderanno a divenire più probabili e si estenderanno a tutta la regione, ma risulteranno più frequenti e intensi sulle zone centro meridionali e in Arcipelago. Miglioramento dalla tarda mattinata. Cumulati previsti (dalla sera di oggi, martedì, e per tutto l'evento): sul litorale centro meridionale, su Arcipelago, basso pisano, grossetano, senese e basso aretino cumulati medi significativi; cumulati massimi fino a elevati. Intensità massima oraria fino a molto forte.

Altrove cumulati medi non significativi con massimi puntuali generalmente fino a elevati e intensità oraria fino a molto forte.

TEMPORALI: oggi pomeriggio, martedì, possibili temporali pomeridiani in Appennino. Dalla sera possibili forti temporali su arcipelago, litorale, Appennino settentrionale e grossetano. Possibili forti colpi di vento e grandinate.

Domani, mercoledì, fino a tarda mattinata forti temporali possibili ovunque più frequenti e intensi sulle zone centro meridionali e in Arcipelago. Possibili forti colpi di vento e grandinate.

Per informazioni sui rischi e su come comportarsi trovate qui le info.

