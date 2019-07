Da Altopascio a Stazzema strade in sicurezza con i soldi della Regione

La Provincia di Lucca esprime soddisfazione per il finanziamento, da parte della Regione Toscana di oltre 90 interventi di sicurezza stradale sul territorio regionale, alcuni dei quali in provincia di Lucca a seguito dei bandi 2019 presentati sia dall’ente di Palazzo Ducale per alcune arterie di competenza sia dai Comuni.

E alla soddisfazione del presidente della Provincia Luca Menesini si affianca anche quella dei tre consiglieri provinciali Sara D’Ambrosio, Andrea Carrari e Maurizio Verona che hanno rispettivamente la delega alla viabilità nella Piana di Lucca; in Mediavalle del Serchio e in Garfagnana, e infine alle strade della Versilia.

Per le strade di competenza provinciale il bando finanzierà per 55mila euro la realizzazione di isole spartitraffico ed opere di nuova illuminazione nelle aree di intersezione tra via Diaccio e Corte Beniamino lungo la SP3 e SP61, a Porcari, e nel tratto compreso tra la Pam e il negozio Vitalina (opere progettate dall’ente di Palazzo Ducale in collaborazione coi comuni di Porcari e Altopascio). Inoltre un percorso pedonale a Michi ad Altopascio (47.500 euro). Altri fondi regionali riguarderanno lavori nei tratti urbani di strade provinciali come nel caso della Sp 13 di Arni (viale Pascoli) e la sp 72 delle Radici (Pieve Fosciana) tra il bivio Sillico e via San Giovanni (75mila euro).

Altre risorse dedicate ai progetti realizzati per prevenire incidenti, tutelare l’utenza debole, riqualificare i percorsi e le corsie preferenziali o mettere in sicurezza le due ruote, sono stati assegnati dalla Regione Toscana ai Comuni di Minucciano, Barga, Montecarlo, Castelnuovo di Garfagnana e Piazza al Serchio,nonché a Pietrasanta per la messa in sicurezza dell'intersezione a raso tra via Marconi e via ‘A.V.I.S. Donatori di sangue’ tramite la realizzazione di una rotatoria (75mila euro).

Per l’elenco completo delle opere stradali finanziate

Fonte: Provincia di Lucca - Ufficio stampa

