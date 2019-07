Ancora selezioni di successo per il tenore di Castelfiorentino.

Anche quest'anno Angelo Fiore è stato selezionato dal Teatro Alla Scala di Milano.

Fiore ricoprirà il ruolo del protagonista 'Carlo' nell'Opera dei Masnadieri di Giuseppe Verdi.

Proprio in queste ore il cantante è in viaggio con la compagnia del teatro Alla Scala per la Finlandia.

La tournèe con lo spettacolo i Masnadieri li porterà fino al festival Savonlinna.

