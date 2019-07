Anziani al mare con un euro, l'iniziativa a Cascina

Il Comune di Cascina ha aderito al progetto "Mare d'argento" 2019. Il progetto si rivolge ad anziani ultra 65enni in difficoltà economica e propone la possibilità di trascorrere una settimana (escluso sabato e domenica) al mare a Marina di Pisa, Tirrenia o a Calambrone, presso uno degli stabilimenti balneari aderenti all'iniziativa, alla cifra simbolica di 1 euro.

Per presentare la domanda e per informazioni ci si può rivolgere all'Uffiico sociale del Comune di Cascina, in viale Comaschi n. 116, aperto il martedì ore 9-13 e il giovedi ore 15-17 (telefono 050 719312 o 050 719262)

