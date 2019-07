Asd Nuoto Valdinievole in gara a Riccione: ottimi risultati per 4 atleti

Quattro atleti dell'Asd Nuoto Valdinievole si sono egregiamente comportati ai campionati italiani Master disputati a Riccione (25-30 giugno). Gabriele Giorgietti è 9° nei 50 rana (32'' e 80) nella categoria M35, Alessandro Incerpi chiude all'11° posto nei 50 rana (35'' e 46) ed è 21° nei 50 metri delfino (31'' e 38) nella M50, Alfredo Pieraccini (M55) termina 23° nei 50 rana (36'' e 81) e 34° nei 50 stile libero (31'' e 74) e Federico Del Bino si piazza al 41° posto nei 50 delfino (35'' e 32) ed è 42° nei 50 stile (29'' e 42). Oltre a questa bella esperienza la squadra Master festeggia le due medaglie conquistate nella Supercoppa Toscana dove ha chiuso al sesto posto nella classifica generale per società fino a 20 atleti. Sergio Comello bissa il successo della passata stagione aggiudicandosi la classifica della categoria M55. Alessandro Incerpi termina in un'ottima seconda posizione nella categoria M50. Il punteggio finale è dato dai risultati ottenuti nelle varie tappe toscane nelle gare dei 50 metri (tutti gli stili) e dei 100 misti. Prima esperienza in una gara di fondo in mare, sulla distanza di 3 km a Palmaria (Sp) per Alessandro Ambrosino e Gabor Szekely che hanno chiuso al 121° e 101° posto.

Fonte: Asd Nuoto Valdinievole - Ufficio stampa

