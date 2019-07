Empolese Valdelsa, l'Unione cerca immobili da destinare a Erp

Attraverso un bando in scadenza a metà luglio gli 11 Comuni dell’Unione Empolese Valdelsa selezionano sul mercato privato immobili o appartamenti, immediatamente disponibili ed assegnabili, da acquistare e destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica, le cosiddette case popolari.

Un privato proprietario di un immobile può partecipare a questo bando con l’obiettivo di cederlo al Comune dove si trova la casa o l’appartamento e così metterlo a disposizione dell’amministrazione comunale che poi provvederà ad assegnare l’alloggio.

Il bando nasce a seguito dell’avviso pubblico della Regione Toscana che ha messo a disposizione sul territorio regionale 15 milioni di euro per i Comuni toscani interessati ad incrementare il proprio patrimonio di alloggi ERP.

Gli alloggi devono corrispondere ad un intero fabbricato, o porzione con almeno 4 alloggi gestibile autonomamente con autonomia funzionale rispetto all’uso delle parti comuni. Gli immobili di nuova costruzione o integralmente recuperati devono essere completamente ultimati, liberi da persone, conformi allo strumento urbanistico vigente, in possesso di agibilità, immediatamente accessibili ed assegnabili. Qualora si tratti di immobili in corso di ultimazione dovrà essere garantita l'agibilità entro 6 mesi dalla scadenza della procedura di selezione; se fossero necessari lavori di lieve entità, necessari per rendere l’immobile idoneo all’assegnazione, possono anche essere eseguiti direttamente dal soggetto gestore sottraendo il costo dal prezzo riconoscibile all’immobile. Gli immobili devono avere una classe energetica non inferiore alla B, alla stipula del preliminare di compravendita non devono essere gravati da ipoteche, mutui, diritti reali di godimento, vincoli di qualsiasi natura e specie, derivanti anche da sequestro o pignoramento, nonché da ogni eventuale iscrizione o trascrizione pregiudizievole, da vincoli contrattuali o obbligatori.

Per tutte le informazioni sulle caratteristiche, sul prezzo massimo riconoscibile, sui requisiti dei soggetti proponenti, condizioni di esclusione, su modalità e termini di presentazione delle proposte di vendita, e sulle date di scadenza dei diversi bandi pubblicati in ciascun Comune, si invita a fare riferimento al sito internet del Comune dove si trova l’immobile che si desidera alienare.

I comuni di Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Montespertoli hanno pubblicato ciascuno il proprio bando.

I Comuni di Empoli, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino e Vinci (scadenza 18 luglio ore 12) hanno invece pubblicato un solo bando nell’intento di fare un'unica commissione di gara ed un'unica graduatoria delle eventuali proposte d'acquisto; stesso iter per Gambassi Terme e Montaione. Il patrimonio immobiliare, anche se gestito tramite Publicasa, rimane infatti nel patrimonio di ciascun singolo Ente.

Fonte: Unione dei Comuni Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

