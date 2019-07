"Piazza dei Cavalieri libera": blitz di studenti al concerto di Capossela

Un gruppo di studenti è salito sul palco di Vinicio Capossela a Pisa e ha interrotto il concerto per pochi minuti. Si è trattato di un blitz che non ha portato conseguenze a livello di cronaca, ma c'è chi ha avvertito un po' di timore nella serata di ieri - lunedì 8 aprile. Timore svanito dopo pochi secondi, nei quali si è capito che si trattava solo di una azione dimostrativa.

In piazza dei Cavalieri si stava tenendo il concerto di Capossela, quando un centinaio di studenti ha risso le transenne, alcuni hanno raggiunto il palco e interrotto la musica. Tre di essi, appartenenti ai collettivi universitari riconducibili all'area antagonista, sono poi saluti sul palco per un conciliabolo con il cantautore che ha successivamente offerto loro il microfono per alcuni minuti. Il concerto è poi ripreso è giunto al termine senza altri disagi.

Sulla pagina Facebook di Exploit Pisa è poi apparso il seguente post: "Hanno chiuso le piazze con transenne e botteghini. E niente, alla fine siamo entrati... Le piazze sono di tutt*, nessuno escluso. Cavalieri libera, Cavalieri è nostra". Nei giorni precedenti proprio Exploit Pisa aveva spesso protestato contro la chiusura delle piazze del centro pisano in occasioni di eventi come concerti o manifestazioni a pagamento.

Tutte le notizie di Pisa