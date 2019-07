Cascina adotta il nuovo piano di protezione civile

Il Consiglio comunale di Cascina ha adottato il nuovo piano comunale di protezione civile. Il piano è consultabile sul sito www.comune.cascina.pi.it nell'area tematca "Protezione civile" (cliccare sul link "Piano di protezione civile - Documentazione") oppure, in formato cartaceo, presso il Servizio manutenzioni in via Tosco Romagnola n.199, secondo piano, aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Al fine di garantire la partecipazione al processo di formazione del piano, i cittadini, singoli o associati, possono presentare loro osservazioni al piano entro il 31 agosto 2019.

Le osservazioni devono essere presentate utilizzando una delle seguenti modalità: con raccomandata a/r indirizzata a "Comune di Cascina - Macrostruttura 2 Governo del Territorio - Corso Matteotti 90 - 56021 Cascina (PI)", farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante; via posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@comune.cascina.pi.it, indirizzata a “Comune di Cascina – Macrostruttura 2 Governo del Territorio”; a mano all'Ufficio protocollo generale del Comune, in corso Matteotti 90 a Cascina, aperto dal lunedì al venerdì ore 9-13 e il martedì e il giovedì ore 15:30-17:30.

Fonte: Comune di Cascina - ufficio stampa

