Ceccardi resta in Giunta, Nardini (Pd): "Balletto di poltrone e visione proprietaria del Comune"

"Quando ho letto la notizia pensavo si trattasse di una burla, poi ho compreso che si trattava di una tragicomica realtà, di quelle a cui il leghismo locale e nazionale ci ha ahinoi abituati.

E così, eletta a Strasburgo dopo soli tre anni dall'aver chiesto il voto ai cascinesi, la Ceccardi passa la fascia di Sindaco al collega Rollo, ma resta in Giunta. Sì, abbiamo capito bene, da Sindaca ad Assessora con deleghe alla sicurezza e al decoro urbano. Le seguirà probabilmente direttamente dal Parlamento Europeo, a meno che non prenda esempio dal suo capo Salvini e voglia prendere lo stipendio da Europarlamentare senza partecipare mai alle sedute. Oppure, semplicemente, passerà dall'essere una Sindaca assente all'essere un'Assessora assente. Il punto vero è che questo balletto di poltrone, questo ossessivo presenzialismo, denotano una visione proprietaria delle istituzioni con le quali si pensa di poter fare i propri comodi senza nessun imbarazzo. Forse, in un sussulto di ruolo, Ceccardi ha pensato che la città non potesse proprio fare a meno di lei. Bene, va rassicurata che non è così: Cascina ha bisogno di sbarazzarsi urgentemente di questo gruppo dirigente inefficiente e sbruffone".

