Concorso ecologico Unicoop Firenze, oltre 2 milioni di cartoline giocate

Un mese per giocare e un evento conclusivo per ritirare i premi. È giunto al termine sabato 22 giugno il concorso di Unicoop Firenze, La Natura ti premia, che si articolava con alcune vincite istantanee sulle cartoline consegnate a fronte di 20 euro di spesa o alcuni prodotti Viviverde o sprint acquistati, la possibilità di giocare i codici sul web e una estrazione finale. Il valore totale del montepremi è stato di 1.167.938 euro, i soci che hanno partecipato 112.529, le cartoline giocate sul sito web www.ecologiaquotidiana.it 2.430.804, quelle consegnate in cassa oltre 9,5milioni e i prodotti consegnati con le vincite instantanee sono stati oltre 200mila.

Il concorso, che si è svolto in concomitanza con le giornate di volontariato ambientale Liberi dai rifuiti, ha promosso la conoscenza di comportamenti ecosostenibili. Sulle cartoline con i codici erano infatti riportati alcuni suggerimenti, come leggere l’etichetta dei prodotti per identificare il corretto canale di smaltimento, usare borse riutilizzabili per la spesa, scegliere prodotti di stagione e locali, spengere completamente gli elettrodomestici anziché metterli in pausa, consumare prima gli alimenti più vecchi riposti in frigo e “riciclare” eventuali avanzi con nuove ricette. Le stesse regole servivano per giocare sul sito e conquistare nuovi codici per tentare di vincere i premi in palio. In totale le giocate sono state 446.735.

Online il concorso ha assegnato tutti i premi previsti dal regolamento: 5 auto elettriche Nissan Leaf 40Kwh, 10 scooter elettrici Futuro FT03, 220 e-bike Atala E-Run FS 400, 4 settimane di Vele Spiegate a bordo del cabinato di Legambiente, 5mila buoni spesa Coop da 10 €, 10.734 buoni spesa Coop da 5 €.

Inoltre tra tutti i soci partecipanti al concorso online è stato estratto il 14 giugno il premio Un anno di spesa. Alla vincitrice, una socia di Sovicille, sono andati buoni spesa Coop per un valore complessivo di 5.000 € (in allegato la foto della premiazione, da destra Giampiero Pacchierotti, presidente sezione soci Coop di Siena, la vincitrice, Claudio Terrosi, direttore del Coop.Fi di via del Paradiso a Siena). Molti dei premi sono stati consegnati durante gli eventi di premiazione del 22 giugno 2019 presso nove gallerie di Coop.fi.

Qui sotto i centri commerciali dove si sono tenute le premiazioni e le assegnazioni ai vincitori:

Centro*Lucca: 1 auto, 6 e-bike

Parco*Prato: 10 e-bike

Centro*Siena: 14 e-bike, Un anno di spesa e una settimana A vele spiegate con Legambiente

Centro*Empoli: 1 auto, 9 e-bike e una settimana A vele spigate con Legambiente

Centro*PonteaGreve: 1 auto, 27 e-bike

Centro*Arezzo: 15 e-bike

Centro dei Borghi di Cascina : 1 scooter, 13 e-bike e una settimana A vele spiegate con Legambiente

Centro Commerciale Montecatini: 1 auto, 7 e-bike

Centro*Sesto: 1 auto, 13 e-bike e una settimana A vele spiegate con Legambiente

I restanti scooter ed e-bike saranno consegnati invece direttamente a domicilio dei Soci vincitori.

Fonte: Unicoop Firenze

