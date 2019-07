Consegnati all’Ospedale di Careggi 200 volumi donati dalla Maratona 12 ore di lettura

Oltre 200 volumi sono stati consegnati al progetto “Leggere per stare meglio” la biblioteca itinerante dell’Ospedale Fiorentino di Careggi.

I volumi, usati, sono stati donati dai partecipanti alla Maratona 12 ore di lettura che si è tenuta il 18 maggio scorso e che ha coinvolto 68 persone che si sono alternate a leggere un libro da loro scelto, come in una staffetta podistica, in cinque sedi della Piana fiorentina (Biblioteca di Sesto Fiorentino, Biblioteca Civica di Calenzano, Club del Giallo di Sesto Fiorentino, SestoTv di Sesto Fiorentino e Radio Geronimo di Campi Bisenzio).

Nata da un’idea del Club del Giallo e SestoTv, la Maratona 12 ore di lettura è iniziata sabato 18 maggio alle 9 e si è conclusa lo stesso giorno alle 21. La maratona 12 ore di lettura, in streaming, è visibile sulla pagina Facebook Maratona 12 ore di lettura.

Ogni lettore ha consegnato un libro da poter portare alla biblioteca di Careggi e così lunedì 8 luglio alcuni rappresentanti della Maratona 12 ore di lettura hanno consegnato le scatole con i libri al progetto di Lettura dell’Azienda ospedaliera di Careggi a Firenze il cui direttore del presidio è il dottor Fabrizio Niccolini. Oltre ai volumi donati dai lettori si sono aggiunte altre donazioni da parte di privati e delle biblioteche coinvolte nel progetto.

Alla consegna erano presenti: per il Club del Giallo e Maratona 12 ore di Lettura Sonia Scartabelli, il Direttore Generale Rocco Damone, il Direttore Sanitario Lucia Turco, il Direttore del Presidio Fabrizio Niccolini, Graziella Franchi della Direzione Sanitaria, Claudio Carpini della Gestione Percorsi Accoglienza e URP.

Presente anche l’editore Stefano Rolle di Apice Libri che ha donato alcuni volumi.

