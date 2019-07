Corteo antagonista durante la festa della Liberazione: 14 denunce. Ci sono anche tre minorenni

Il 25 aprile 2019, il collettivo antagonista IAM-Iniziativa Antagonista Metropolitana ha organizzato un proprio “corteo dell’opposizione sociale” in concomitanza con le celebrazioni pubbliche Istituzionali per la Festa della Liberazione Nazionale.

I manifestanti, deviando dal percorso preavvisato, hanno tentato di sfondare i cordoni di polizia per raggiungere Piazza della Signoria e portare la contestazione sul palco delle autorità. Nell’occasione sono stati denunciate 14 persone di cui 3 minorenni, attivisti del collettivo, per i reati di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale aggravati e accensione e lancio di cose pericolose.

Nella prima mattinata la polizia, in collaborazione con la Digos di Pisa, ha dato esecuzione ai decreti di perquisizione locale e personale emessi dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze dott. Antonio Sangermano nei confronti dei tre attivisti minorenni, due dei quali residenti in provincia di Firenze ed una in Provincia di Pisa.

