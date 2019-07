Delegazione dalla Serbia in visita a Firenze e in Mugello

Fa tappa a Firenze e in Mugello la visita studio di quattro giorni in Italia della delegazione del governo serbo e della Standing Conference of Town and Municipalities, l’associazione che rappresenta le municipalità della Repubblica Serbia. La visita, promossa con la collaborazione tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Serba con il supporto di Anci nazionale, ha come obiettivo principale quello di favorire lo scambio di riflessioni sul percorso di decentramento che la Repubblica serba ha recentemente avviato. Il tutto anche grazie agli incontri ad hoc organizzati presso due unioni di Comuni particolarmente significative per organizzazione e buone pratiche, oggi in Toscana e giovedì in Emilia-Romagna.

Stamani la delegazione serba incontra il presidente dell’Unione montana dei Comuni del Mugello e sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni e lo staff dell’Unione, oltre al direttore di Anci Toscana Simone Gheri. L’incontro si svolge a Villa Pecori Giraldi. Domani il gruppo sarà in Regione Toscana e in Consiglio Regionale.

Fonte: Anci Toscana - ufficio stampa

