Detenuto dà fuoco al letto nella sua cella a San Gimignano

Un detenuto nella serata di ieri ha dato fuoco a lenzuola e coperte del suo letto. L'uomo è un albanese e si trova nel carcere di San Gimignano.

A darne notizia il sindacato di polizia penitenziaria Osapp . "iL'aria è diventata irrespirabile e la situazione è diventata incandescente, con grande difficoltà degli agenti nell'intervento".

Tre agenti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale. Da chiarire le ragioni del gesto. Leo Beneduci, segretario generale di Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), commenta: "La situazione continua a peggiorare senza che vi siano spiragli. Ancora una volta emerge l'alta professionalità degli agenti che operano nonostante le gravi difficoltà dovute alla carenza di organico e di strumenti. Siamo certi che l'Amministrazione saprà riconoscere l'encomiabile intervento degli agenti e di tutto il personale che prestava servizio nel carcere di San Gimignano lasciato completamente abbandonato a se stesso. Per il carcere di San Gimignano urgono provvedimenti immediati e non più procrastinabili proprio in considerazioni dei ripetuti eventi critici".

