Difesa Civica, #conosciildifensorecivico da Pistoia la campagna di comunicazione in Toscana

#conosciildifensorecivico per difenderti dalle controversie con la pubblica amministrazione, dai disservizi in campo sanitario, dai contenziosi con i gestori di servizi pubblici. È questo l’hashtag coniato dal Difensore civico regionale, Sandro Vannini, per lanciare la prima campagna di comunicazione e informazione sulla tutela non giurisdizionale in Toscana. “Siamo uno strumento di servizio completamente gratuito. Raggiungeremo ogni provincia e ogni comune per attivare sportelli di mediazione e soluzione delle controversie” anticipa.

Il primo appuntamento è fissato a Pistoia, giovedì 11 luglio alle 11 presso la sede della Provincia, a palazzo Vivarelli Colonna (piazza S. Leone, 1) e sarà “l’apripista di una serie di incontri sul territorio per toccare e coinvolgere ogni cittadino toscano”, dichiara Vannini, che insieme al presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, presenterà anche l’accordo di collaborazione siglato per attivare lo sportello difesa civica locale.

Parteciperanno il presidente della Provincia, Luca Marmo e il giornalista Giancarlo Magni

Nel corso dell’evento saranno presentati alcuni dei casi più significativi svolti dal Difensore civico che in poco più di un anno (la nomina di Vannini risale a febbraio 2018) ha registrato 2mila 250 nuove procedure di tutela.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio Stampa

