Ermal Meta guest star del nuovo progetto di Cuoio di Toscana

Iniziate da pochi giorni a Firenze le riprese dello short movie “Artes”, progetto speciale voluto da Cuoio di Toscana per raccontare, attraverso l’affascinante linguaggio del cinema, la bellezza, la tradizione e la cultura del saper fare artigianale.

Tra gli attori che prendono parte ai primi ciak di “Artes”, un ospite d’eccezione: Ermal Meta. Il grande talento del panorama musicale italiano, trionfatore nel 2018 al Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro, sarà protagonista di uno speciale cammeo musicale all’interno del cortometraggio.

La musica è infatti uno dei temi al centro dello short movie, un linguaggio trasversale capace di avvicinare tutti, anche i più giovani, alla tradizione della lavorazione del cuoio.

In “Artes” si incrociano i racconti di tre figure ricche di fascino, tre personaggi di grandissimo spessore, in grado di rappresentare vere e proprie eccellenze italiane. Roberto Ugolini, uno tra i più noti artigiani della scarpa su misura. Fabrizio Poletti, il celebre liutaio che, utilizzando il legno delle botti esauste, produce artigianalmente chitarre utilizzate da alcuni grandi chitarristi internazionali. Ermal Meta, una grandissima figura artistica nella musica d’autore.

Le storie che vengono raccontate nel cortometraggio sono caratterizzate dal forte legame con l’artigianalità e il valore del Made in Italy. Sono racconti che si intrecciano, accompagnando lo spettatore attraverso un percorso ricco di poesia.

Lo short movie, nato da un’idea di Michele Pecchioli, creative director di Aria Advertising, e realizzato da Aria Productions, è diretto da Stefano Lodovichi, giovane e innovativo regista, che ha già firmato lavori di successo come la serie tv “Il Cacciatore”, trasmessa da Rai 2 e premiata nel 2018 al Festival Internazionale Canneseries, e “Il Processo”, in programma per la prossima stagione televisiva Mediaset. La regia del nuovo lavoro diretto da Lodovichi per Cuoio di Toscana sarà caratterizzata da un montaggio inedito, “musicale”.

A fare da cornice alle riprese del cortometraggio location suggestive e ricche di fascino. Gli spettacolari corridoi degli Uffizi di Firenze, spazi dove l’arte e la bellezza catturano lo sguardo e fanno innamorare. La conceria, il luogo dove nasce il cuoio da suola firmato Cuoio di Toscana, la materia prima che, tra tradizione e innovazione, viene lavorata per poi essere utilizzata dai più importanti fashion brand internazionali. La “magica” bottega fiorentina di un artigiano che produce scarpe da uomo, il laboratorio in cui la materia prende vita e fornisce la base per prodotti unici e preziosi.

