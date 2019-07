Estate a Montelupo: il calendario degli eventi

Cinema sotto le stelle

Ex cinema Risorti ore 21.30

Un'iniziativa che nasce dalla collaborazione fra l'amministrazione comunale e il Cinema Mignon ed è stata riproposta a seguito del successo della stagione 2018.

Tutti i mercoledì e giovedì appuntamento presso l'ex cinema Risorti; un luogo di indubbio fascino che anche durante Cèramica ha ospitato mostre e performance.

10 luglio_ Rocketman di Dexter Fletcher

11 luglio _ Il traditore di Marco Bellocchio

Mercoledì 10 luglio, ore 19.00

Musica e letture al MMAB

Avete mai sentito parlare della “Book – jay”? Ebbene, mercoledì 10 luglio avete la possibilità di scoprirlo nell’evento organizzato dal MMAB Caffè

Sfoglio, scelgo, lego, leggo, sussurro, canto parole parole parole in prosa in poesia senza spiegazioni, il filo della rilegatura lo cerco nei libri. La book-jay è un personaggio che mette e legge libri insieme alla musica, seguendo una traccia, un tema, un titolo o uno spunto per il piacere di leggere a voce alta.

L’attrice Anna Di Maggio propone letture da: Pompeo Martino, Filippo Mezzetti, Sergio Nelli, Francesca Petrizzo, Valerio Fogli, Indro Montanelli, Vanni Santoni, Silvia Giuntini, Riccardo Cardellicchio.

Mercoledì 10 luglio ore 20.00 - Piazza dell’Unione Europea

CENA SOTTO LE STELLE – 2° EDIZIONE

a cura del CCN Borgo degli Arlecchini

Dj set by GILDOUBLESIX e animazione per tutta la serata.

Per informazioni e prenotazioni 349 3807232 o 3292983369

Da venerdì 12 a domenica 14 luglio

Località La Torre

TORRE IN FESTA

festa della frazione a cura di Circolo ACSI

Da venerdì 12 a 14 luglio nel Parco dell’Ambrogiana

MOVE SOCIAL

Festa delle associazioni di volontariato del territorio a cura di CESVOT

venerdì 12 luglio

Ore 18.00_ Inaugurazione. Apertura stand con laboratori, giochi, musica, incontri

Ore 18.00_ Incontro: 10 anni di progetti intergenerazionali a cura di Auser

Ore 19.00 _ #MoveSocialCup Volley. Gioca d’anticipo fai prevenzione, partita di pallavolo con le squadre di sindaci e assessori per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno

Ore 18.30 -23.00 _ Street Food

Ore 20.30_ #MoveSocialDance: spettacolo a cura delle scuole e delle associazioni di danza del territorio

sabato 13 luglio

Ore 16.00 _ Apertura Campo Scout

Ore 18.30 _ Giochi senza frontiere, prima edizione

Ore 20.30 _ Cena nel parco. Cena di solidarietà organizzata dalla cooperativa sociale

Pegaso e dalle associazioni di Montelupo Fiorentino. Il ricavato andrà all’associazione

Astro per finanziare progetti per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia

Ore 21.00 - Intrattenimento musicale con “Le poiane di Harris”

domenica 14 luglio

Ore 9.00 – 12.00

· Biciclettata in collaborazione con Uisp

L’iniziativa è aperta a tutte le persone interessate se munite di bicicletta (lunghezza 10 km). È necessario iscriversi inviando una mail a area.centro@cesvot.it

· Isole di formazione di protezione civile per scout e cittadini

· Trekking in Mindfullness

