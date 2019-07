Festa dei Greppi, presentati i bambini del campo estivo Sportingalleno

Domenica 7 luglio si è svolta la Festa di Greppi a Galleno, a conclusione della festa della Gioia promossa dal parroco Don Udoji. Il Vescovo Mons. Andrea Migliavacca ha guidato il Santo Rosario lungo la via Francigena e ha celebrato la Santa Messa con la presenza delle autorità comunali : assessore Cei del Comune di Fucecchio, il Sindaco Gabriele Toti del Comune di Castelfranco di Sotto e il Presidente della Misericordia Marconcini di Santa Croce sull'Arno.

Alla fine della messa sono stati presentati i bambini del campo estivo organizzato dallo Sportingalleno. Il campo estivo consiste in un laboratorio di teatro a cura di Giacomo Paoletti e Francesca Lazzarini che realizzeranno uno spettacolo che andrà in scena venerdì 26 luglio ore 21:00 presso i locali della chiesa di Galleno. Sono state presentate anche le atlete della sezione di ginnastica ritmica dello Sportingalleno (un gruppo di rappresentanza viste le vacanze estive, composto da: Pagni Matilde, Chiapperini Kenya, Pardini Marta, Luchi Ludovica, Mancini Cristina, Bini Elena, Dal Poggetto Ada, Spinelli Arianna, Tempestini Sofia e Pagni Nicole) che nel piazzale a fianco della chiesa di Galleno hanno reso omaggio al Vescovo, alle Autorità Locali e a tutti i presenti con un saggio di ginnastica ritmica.

Lo Sportingalleno, il comitato e i genitori ringraziano "le autorità intervenute, l'istruttrice eccezionale, Emma Pagliaro che ha preparato in poco tempo questo saggio con l'aiuto di Sara Takaci, le persone che danno un sostegno fisico ed economico, importanti per un'associazione, piccola, perché giovane rispetto ad altre associazioni, ma decisa a proseguire il suo percorso educativo sportivo e culturale . Un ringraziamento va anche al comune di Santa Croce sull'Arno per l'utilizzo della palestra comunale di Staffoli, all'Avis di Staffoli e Proloco di Staffoli rendendo attivi i corsi di ginnastica ritmica, della scherma che riprenderanno dopo la pausa estiva".

Fonte: Comitato Sportingalleno

