Festival delle Colline, J Mascis in concerto a Prato

Cantautore e leggenda della scena indipendente americana, J Mascis sarà in concerto venerdì 12 luglio all’anfiteatro del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato (ore 21,30), nell’ambito del Festival delle Colline e a pochi mesi dall’uscita dell’ultimo album “Elastic Days”: melodie che intrecciano neo-power-ballad e post-psych, rimandi alla West Coast e altri scorci.

Viene in mente il Neil Young solista contro il lavoro con i Crazy Horse. Le allucinatorie esasperazioni dei Dinosaur Jr sono lontane, “Elastic Days” esalta piuttosto il mood intimista di un J Mascis alle prese con se stesso. Un cantautorato rock venato di sentimenti agrodolci.

Ma quando si parla del cantautore di Amherst tutto può accadere. Proprio alla vigilia di questo tour, l’artista ha reso omaggio al compianto Tom Petty pubblicando la cover di “Don’t Do Me Like That”. Brano che va ad aggiungersi a una scaletta sospesa tra passato e presente.

Aprirà il duo Blindur guidato da Massimo De Vita: in primo piano il nuovo album “A”, prodotto dallo stesso De Vita insieme a Paolo Alberta, e mixato da Birgir Birgisson, già al mixer di Sigur Ros e Bjork.

Biglietto 18 euro, prevendite nei punti Box Office Toscana e online su Ticketone. Concerto realizzato in collaborazione con Fonderia Cultart.

CAMBIO PROGRAMMA: ELLIOT MURPHY AL POSTO DI OLIVIA SELLERIO – Il previsto concerto di Olivia Sellerio, martedì 16 luglio a Villa Il Cerretino di Poggio a Caiano, è annullato. La serata vedrà sul palco Elliott Murphy, cantautore americano di culto e storico collaboratore di Bruce Springsteen. Elliott Murphy suonerà in duo con Olivier Durand (ingresso 8 euro). Chi ha già acquistato il biglietto per lo spettacolo di Olivia Sellerio, può chiederne il rimborso entro il 30 luglio presso il punto vendita o il circuito di vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

Festival delle Colline 2019 è organizzato da Comune di Poggio a Caiano in collaborazione con i Comuni di Prato e Carmignano.

J MASCIS - Conosciuto come frontman del trio indie rock americano Dinosaur Jr, J Mascis è anche artista solista, produttore discografico e cinematografico. Ha iniziato la propria carriera con la band hardcore Deep Wound, per poi fondare nel 1984 i Dinosaur Jr. Mascis reintroduce il ‘volume’ come elemento essenziale delle sue composizioni, rifiutando le limitazioni imposte dall’hardcore dei primi anni 80 e influenzando il nascente movimento ‘grunge’. Nel 1991 i Dinosaur si sciolgono e Mascis pubblica ‘More Light’, la sua prima registrazione con il moniker J Mascis & The Fog. Membri e collaboratori di The Fog includevano Mike Watt (Minutemen/Firehose), Ron Ashton (The Stooges), Robert Pollard (Guided by Voices), Kevin Shields (My Bloody Valentine). Come produttore ha lavorato per Firehose, Tad, Buffalo Tom, Beachwood Sparks, Del Tha Funkee Homosapien, The Breeders e molti altri.

J Mascis ha anche composto musiche per il cinema e occasionalmente è apparso in film come GAS (Alison Anders) e Food&Lodging. Quando la line-up originale dei Dinosaur Jr si è riformata nel 2005, per alcune date dal vivo, è apparso subito evidenteche la loro vitalità non era andata perduta negli anni di inattività della band. I Dinosaur Jr hanno pubblicato da allora quattro album, l’ultimo dei quali “Give a glimpse of what yer not” su JagJagwar arecords, mentre il terzo album solista di Mascis “Elastic Days” è uscito lo scorso novembre su Sub Pop. J Mascis è conosciuto ed apprezzato per gli show acustici ed i fans non rimarranno di certo delusi dalle sue performance più intime, visto che è solito portare i famosi pedali per accendere ed irrobustire il suo riconoscibilissimo sound.

Biglietto

Posto unico 18 euro

Prevendite - Biglietti disponibili nei punti Box Office Toscana e Ticketone

