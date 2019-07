Mobilità, turismo intelligente, semplificazione: a Novoli prende il via First Lab

Si inaugura domani, mercoledì 10 luglio (ore 9,30 – via Lelio Torelli 2-4, angolo via Enrico Forlanini – Firenze | Campus delle Scienze Sociali di Novoli) la sede di FIRenzeSmarTworking Lab - FIRST Lab.

Il laboratorio nasce dall’intesa - del valore di 4 milioni di euro - tra Fondazione CR Firenze, Università di Firenze, Hewlett Packard Enterprise, Fondazione per la ricerca e l'Innovazione (FRI), Computer Gross, TT Tecnosistemi, Var Group, Webkorner, Nana Bianca.

FirstLab metterà all’opera studenti e dottorandi sullo sviluppo di servizi innovativi per le esigenze della città, quali mobilità, semplificazione amministrativa e turismo intelligente.

All’inaugurazione saranno presenti il rettore dell’Università di Firenze Luigi Dei, il presidente di Fondazione CR Firenze Umberto Tombari e il presidente e amministratore delegato di Hewlett Packard Enterprise Stefano Venturi.

Fonte: Ufficio stampa

