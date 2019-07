FlixBus investe sulla Maremma, Grosseto e provincia sempre più connesse per l'estate

FlixBus amplia i collegamenti con il Grossetano, potenziando i collegamenti con il capoluogo e istituendo una fermata a Follonica per la stagione estiva. Il leader europeo dei viaggi in autobus intende, in questo modo, agevolare i flussi turistici diretti in Maremma, andando incontro alla necessità, sempre più sentita, di alternative di trasporto efficienti ed economiche per muoversi in Italia.

In particolare, i collegamenti con gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino consentiranno di veicolare con più facilità tutta estate i flussi di visitatori in arrivo dall’estero attraverso un’efficiente offerta di mobilità integrata.

Grosseto: collegamenti potenziati per l’estate. Raggiungibili dalla città anche Fiumicino e Ciampino

Per tutta l’estate, FlixBus potenzia le connessioni con Grosseto, offrendo ai turisti in arrivo dalla Toscana e dalle altre regioni italiane un’alternativa di trasporto valida ed efficiente: il capoluogo della Maremma è raggiungibile direttamente in centro, presso la Stazione FS, da Firenze, Lucca, Pisa, Cecina, Roma, Genova, Napoli, Battipaglia, Taranto, Brindisi eLecce. Sono inoltre connessi con Grosseto gli aeroporti di Fiumicino (due volte al giorno in poco più di due ore) eCiampino (una volta al giorno in due ore e 45 minuti), ideali soprattutto per i Grossetani che questa estate si recheranno all’estera decollando da Roma.

Follonica: istituita una nuova fermata per l’estate

Sempre in occasione dell’estate FlixBus istituisce una fermata anche a Follonica in Piazza Don Minzoni, rendendo sempre più capillare la sua presenza sul territorio. Per tutto il periodo estivo, la città sarà raggiungibile da Firenze, Lucca,Pisa, Cecina, Roma e anche dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, con l’opportunità, per i turisti in arrivo dall’estero, di raggiungere la costa con facilità.

Orbetello: operative tutto l’anno corse da Fiumicino, Genova e Napoli

Resta operativa anche la fermata di Orbetello, raggiungibile, fra le altre, da Genova e Napoli, oltre che dall’aeroporto diFiumicino. Le connessioni con la Perla della Laguna, collegata in Via della Stazione nella località di Orbetello Scalo, completano il quadro delle attività del leader europeo dei viaggi in autobus nell’area maremmana.

Tutti i biglietti per viaggiare con FlixBus da e verso la Maremma sono acquistabili online, via app e in agenzia viaggi, oltre che nelle edicole convenzionate. A bordo, Wi-Fi, prese elettriche e toilette.

Fonte: Ufficio Stampa

