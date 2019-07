Geofor, Fortini confermato presidente: ecco il nuovo cda

La scorsa settimana si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Geofor Spa, nominato ed approvato dall’Assemblea dei Soci. Il consiglio di amministrazione avrà durata di tre anni, fino all’approvazione del bilancio di esercizio del 2021. Nel ruolo di presidente è stato confermato Daniele Fortini, mentre nel ruolo di vicepresidente è stato nominato Gianluca Gambini. Per il terzo consigliere si è registrata la riconferma di Valentina Pinori. L’azienda saluta l’ex-vicepresidente Oscar Galli, ringraziandolo per il lavoro svolto durante il suo incarico.

Il consiglio di amministrazione non avrà deleghe operative e garantirà continuità nella gestione aziendale, coadiuvato dal collegio sindacale, che ha visto la conferma a presidente del dott. Alberto Lang, con le nuove nomine del dott. Gian Gastone Gualtierotti Morelli e della dott.ssa Meri Gattari, in qualità di sindaci effettivi. Si ringraziano infine i componenti uscenti del collegio sindacale, la dott.ssa Francesca Gjoka e il dott. Massimo Bertini per i preziosi contributi nello svolgimento delle riunioni di amministrazione.

Fonte: Geofor Spa

