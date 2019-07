Incidenti in Valdelsa: due trasportati con Pegaso

Il territorio dell'Empolese Valdelsa ha visto, nella giornata di ieri, atterrare due volte l'elisoccorso Pegaso a causa di due brutti incidenti dove in due sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Careggi. I fatti sono riportati sulla cronaca locale di oggi.

In ordine temporale, il primo episodio si è verificato intorno alle 7.30 a Castelfiorentino. Un'auto, guidata da un uomo, è finita fuori strada in via Coianese. L'uomo ha riportato seri danni alle gambe ed è stato trasportato sull'elisoccorso al CTO di Careggi. In via Coianese sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 Empoli Pistoia e i vigili del fuoco di Petrazzi, che hanno provveduto al recupero dell'uomo.

Il secondo incidente si è verificato poco prima delle 12.30 a Montespertoli.

E' successo in via Lucardese dove si sono scontrati un suv e un motociclo. Alla guida del veicolo c'era un 40enne mentre sulle due ruote un 17enne, entrambi di Montespertoli. Le condizioni più gravi le ha riportate il ragazzo: non sarebbe in pericolo di vita ma, a causa delle gravi fratture riportate, è intervenuto l'elisoccorso Pegaso che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi.

Sul luogo dell'incidente erano presenti la polizia municipale per le cause dello scontro, ancora in aggiornamento e per le agevolazioni alla viabilità. Sono intervenuti per il soccorso la misericordia di Certaldo, quella di Castelfiorentino e la Croce Rossa di Certaldo.

