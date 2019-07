KeruBlast, presentazione della nuovo monoposto firmata E-Team Unipi

Mercoledì 10 luglio, alle ore 18.30, in Piazza del Duomo, l'E-Team, la squadra corse dell'Ateneo pisano, presenterà KeruBlast, la nuova vettura monoposto che sarà in gara nelle prossime competizioni della Formula SAE, con auto progettate e realizzate da studenti universitari. Nell’occasione interverranno il rettore Paolo Mancarella, il professor Alberto Landi, presidente della Scuola di Ingegneria e rappresentanti delle istituzioni.

Nato nel 2007 come un progetto di pochi studenti e professori di ingegneria l’E-Team conta oggi la partecipazione di 90 membri, provenienti da diversi dipartimenti e corsi di laurea. L'esperienza maturata in Formula SAE ha permesso a molti ex-membri di entrare a far parte di alcune delle migliori aziende del motorsport italiano e mondiale.