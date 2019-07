Lavoratori senza visita medica: denuncia e multa da 16mila ero per il rappresentante di un'azienda agricola

Un 28enne milanese, è stato denunciato in qualità di legale rappresentante di un'azienda agricola di Gaiole in Chianti perché a seguito di un controllo dei carabinieri si è accertato la presenza nell'azienda di quattro lavoratori assunti senza aver sostenuto la necessaria visita medica e altri sette dipendenti non sottoposti a visita medica periodica. Adesso l'uomo dovrà anche pagare 16mila euro di multe. A Milano c'è la sede legale dell'azienda agricola.

