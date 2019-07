Publiacqua informa che per lavori di posa della nuova rete idrica, dalle ore 08.30 di giovedì 11 luglio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: via Toscanelli, via Pacinotti, via Galvani. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nella tarda mattinata.

Fonte: Comune di Scandicci - ufficio stampa

