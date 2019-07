L'arte di Leonardo arriva a Castelfiorentino con un camper speciale

Una lezione in piazza su Leonardo da Vinci e il suo rapporto con gli animali: gatti, cavalli, uccelli, draghi e altre creature bizzarre. E’ il “Genio in piazza”, un vero e proprio camper dell’arte itinerante che propone dieci serate all’aperto tra Firenze e provincia, e che martedì 16 luglio (ore 21.00) farà tappa a Castelfiorentino, di fronte al Museo Be.Go. (via Testaferrata), con un “incontro d’arte” aperto a tutti i cittadini.

La serata sarà condotta da Elena Capretti, che intratterrà i presenti (è previsto un allestimento di sedie di fronte al Be.Go.) su un tema quanto mai singolare e ricco di spunti: “gli animali di Leonardo”. Un omaggio al “Genio” nel cinquecentenario della scomparsa che intende ripercorrere uno degli aspetti forse meno noti di Leonardo da Vinci, intelletto versatile (artista, scienziato, botanico, cartografo, ecc..) e allo stesso tempo uomo del suo tempo, dotato di uno spiccato spirito di osservazione, desiderio di conoscenza, attitudine alla sperimentazione.

Elena Capretti, che su questo argomento ha pubblicato lo scorso anno un volume per i bambini, partirà dal vasto repertorio dei codici di Leonardo per estrapolare i disegni più significativi sugli animali, dai quali si possono trarre interessanti considerazioni sui molteplici interessi dell’artista-scienziato.

Il “Camper dell’arte”, che trae origine da un progetto ideato da Sergio Risaliti quattro anni fa, si pone come obiettivo di diffondere la cultura e l’amore per l’arte nelle periferie delle grandi città e nei centri storici minori, che rappresentano il tessuto urbano più vissuto dai cittadini.

Il progetto è promosso dal Comune di Firenze e dall’ufficio Unesco, a cura dell’associazione MUS.E e con il contributo di Fondazione CR Firenze, in collaborazione con la Città Metropolitana e i comuni che hanno aderito all’iniziativa. Il camper è messo a disposizione da Laika Caravans ed è alimentato grazie ad Aquila Energie

