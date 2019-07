L'estate è del Martino ad Arnovecchio: immersione tra volatili e natura

Il Centro RDP Padule di Fucecchio, che gestisce l'area naturale protetta di Arnovecchio per conto del Comune di Empoli, organizza in collaborazione con Legambiente Empolese Valdelsa una visita guidata alla scoperta di questo gioiello naturale a due passi dalla città.

Nei mesi di luglio e agosto l’area di Arnovecchio rimarrà sempre aperta la domenica, dalle 9 alle 12, e nel periodo estivo sono previsti interessanti eventi speciali, a partire dalla visita a tema intitolata “L’estate del Martino” in programma domenica 21 luglio 2019 alle 10.

COSA POTREMO OSSERVARE - La visita sarà incentrata sulle presenze estive di uccelli che vivono nel lago, come lo Svasso maggiore che proprio in questo periodo ha i pulcini: quando sono piccoli, vengono trasportati sul dorso dai genitori, come su una comoda barchetta di accoglienti piume.

Altro ospite coloratissimo è il Martin Pescatore, elegante combinazione di arancione e blu-turchese dai toni metallici: lo si può osservare mentre sul posatoio aspetta l'occasione per tuffarsi in acqua e catturare pesciolini ed altre piccole prede.

Anche sugli alberi che circondano il lago non mancano occasioni per un birdwatching di stagione: variopinti Gruccioni dall’aspetto africano, vociferi Picchi verdi e Torcicollo, e soprattutto le famiglie del Rigogolo dalla inconfondibile livrea gialla e nera.

Oltre agli uccelli, libellule e lepidotteri che frequentano la vegetazione spontanea e le essenze del “giardino delle farfalle” in fase di allestimento con piante che forniscono nettare agli adulti ed altre in grado di assicurare il nutrimento per i bruchi.

E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE - La visita è gratuita ma per questioni organizzative è gradita la prenotazione al Centro R.D.P. Padule di Fucecchio: 0573/84540 (fino al venerdì pomeriggio) e tramite email all’indirizzo fucecchio@zoneumidetoscane.itv . Informazioni reperibili anche sulla pagina Facebook dedicata @oasidiarnovecchio.

L’OASI NATURALE PROTETTA - L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant'anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri. Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche. Nella parte di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.

GLI ALTRI DUE EVENTI GIA’ PROGRAMMATI A LUGLIO E AGOSTO - In accordo con Legambiente e con il Cetras sono in programma ed in via di definizione altri due eventi nei mesi di luglio e agosto: domenica 28 luglio 2019, alle 10 liberazione di rapaci diurni; venerdì 2 agosto 2019, alle 19 visita serale con liberazione di rapaci notturni.