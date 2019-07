Made in PiT, 1 milione di euro in investimenti da 40 organizzazioni green

Il 12 luglio a Campotizzoro, alle 10, appuntamento con Made in P(i)T, l’evento dedicato a cittadini e istituzioni dove si presenta A.L.T.A. Montagna Pistoiese, PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE (PiT): un milione di euro di investimenti destinati all’ecosostenibilità da parte di 19 soggetti, a cui si aggiungono altri 21 partecipanti indiretti. In totale 40 organizzazioni tra enti di ricerca, aziende agricole, associazioni, enti locali coordinati da Impresa Verde-Coldiretti Pistoia. Realizzazioni e/o ripristino di laghetti, abbeveratoi, sentieri, muretti a secco, recinzioni sono alcune delle attività del progetto, cofinanziato con i fondi del Piano di sviluppo rurale della Regione Toscana, che coinvolgono il territorio dei comuni di Abetone-Cutigliano e di San Marcello-Piteglio, un’area di 21 mila ettari, tra i 322 e i 1.937 metri sul livello del mare.

“Made in PiT sarà un evento dedicato al nostro territorio –spiega Simone Ciampoli, direttore di Coldiretti Pistoia-, con le sue problematicità e le opportunità di sviluppo. Partendo da una consapevolezza: la presenza dell'agricoltura in montagna, tutelando il paesaggio, l'ambiente e la biodiversità, favorisce lo sviluppo socio-economico sostenibile della popolazione. Per questo invitiamo i cittadini a prendere parte all’evento, insieme ai rappresentanti istituzionali e a tutti i soggetti che hanno scelto di collaborare ad A.L.T.A. Montagna Pistoiese, Progetto Integrato Territoriale”.

Made in PiT, presentazione di A.L.T.A. Montagna Pistoiese, Progetto Integrato Territoriale

Campotizzoro, 12 luglio alle 10, presso sede MO.TO.R.E., via Caterina Bueno a Campotizzoro, San Marcello-Piteglio. Per info: Coldiretti Pistoia 0573991020-41 pistoia@coldiretti.it

CHI PARTECIPA AL PIT

PARTECIPANTI DIRETTI

· DAGRI, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali dell’Università degli Studi di Firenze

· UCAP, Unione di Comuni Appennini Pistoiese

· Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

· Impresa Verde Pistoia Srl

· Melograno Servizi Srl

· Az. Agr. I SAPORI di MONTAGNA di Giannini Emanuela

· Az. Agr. PODERE AFRICO di Signorini Andrea

· So. Agr. Semplice LA LAMA

· Az. Agricola Giovannetti Samy

· Az. Agricola IL MOLINO DI VASCO di Bugelli Lucia

· Az. Agricola Innocenti Renzo di Innocenti Stefano

· Az. agricola IL VOLPINO di Lenzini Simone

· Az. agricola LE RONCACCE di Corsini Giuseppe

· Az. agricola LA BUCA di Pagliai Luana

· Az. agricola Tonarelli Virginia

· Az. Agricola IL CECCHERINI di Ricci Paolo

· Soc. Semplice Agricola Az. Bioagrituristica

· I TAUFI di Nesti Valter e Pagliai Daniela

· Az. Agricola Apicoltura di Petrucci Flavio

· OASI DYNAMO Società Agricola S.r.l

PARTECIPANTI INDIRETTI

· ASSOCIAZIONE CULTURALE VALLE LUNE

· ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE

· Associazione AMO LA MONTAGNA

· Associazione ASD Centro Ippico IL Pelliccia

· Associazione Proloco Cutigliano

· Associazione Pro loco Piteglio

· Associazione Pro loco Pian degli Ontani

· Coldiretti Pistoia

· Az. Agricola IL RONCO di Cinotti Cristiano

· Az. Agricola LE METATELLE di Giannoni Samuele

· Az. Agricola GAGGINI Chiara

· Az. Agricola LE DOGANE di Ferrari Simone

· Az. agr. Prioreschi Agnese

· Az. Agr. Ferrari Lorenzo

· Consorzio Montagne e Valli di Pistoia

· Az. Agr. I tre Porcellini di Cacicci Alfonso

· Az. Agr. Pieracci Lorenzo

· Az. Agr. Petrucci Rachele

· Az. Agricola CAMPOLUNGO DI Lenzini Nicola

· Az Agricola Nesti Gabriele

· Az. agr. LA PIASTRA di Frullani Francesca