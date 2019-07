La Santa Allegria prende corpo a Certaldo: tutto pronto per Mercantia

Tutto pronto a Certaldo per il debutto de “La Santa Allegria” edizione numero 32 di Mercantia - Festival internazionale del Quarto Teatro, che si terrà da mercoledì 10 a domenica 14 luglio 2019. E se è vero che si tratta di un maxi festival articolato in ben 13 sezioni (international, marching band, street band, one man show, family theater, teatro di strada, arti di strada, babele, special project, giardini segreti, sentieri nascosti, arte contemporanea, arte/installazioni/artigianato) quest’anno tra i quasi 100 spettacoli per sera spiccheranno sicuramente quelli che si fregiano del logo Mysteries & Drolls. Il progetto Mysteries & Drolls (tradotto in italiano, Misteri & Buffoni), realizzato con il contributo del programma “Europa Creativa”, presenta spettacoli dedicati ai Mistery Play, alle arti giullaresche, al dramma popolare come strumenti per le performing arts e base di un linguaggio teatrale comune che rinforzi una comune identità europea del teatro.

Oltre quindici spettacoli fanno parte della cosiddetta “vetrina”, selezione di spettacoli che si rifanno a questi canoni, e ben tre le produzioni internazionali che debutteranno qui in prima assoluta.

Tra gli spettacoli in vetrina si segnalano “3 graces” delle Amanitas Fire Theatre, formazione circense della Repubblica Ceca composta da tre artiste, eccezionali performer, tre grazie apparentemente dimesse e fragili, che nello spettacolo esplorano e valorizzano l’energia femminile, mostrando come questa riesca ad imporsi sugli stereotipi, con una sensuale e accattivante drammaturgia fatta di acrobazie e pantomime, fireshow e straordinari effetti scenografici. E poi i camaleonti umani di Hochkant, formazione tedesca che presenta una straordinaria parata di strada. Gli Strange Comedy Show provenienti da Germania, Canada e USA, due incredibili performer che hanno collaborato anche ocn Circque du Soleil e Cirque Ingenieux che inseriscono nella struttura della commedia numeri di circo, giocoleria, teatro di figura.

Queste invece le tre produzioni: Maracaibo (Spagna) con “El Gran Teatro del mundo”, spettacolo di strada ispirato alla produzione di uno dei più grandi drammaturghi della Spagna del "Siglo de Oro", Pedro Calderón de La Barca. Teatr A (Polonia) con Stanislaw & Boleslaw, rappresentazione teatrale per attore e pupazzi sul conflitto tra il Re polacco Boleslaw II, conosciuto come Smialy l’ardito, e il Vescovo di Cracovia Stanislaw di Szczepanow, conflitto tra potere spirituale e temporale; Tempus fugit (Germania) e Festival of fools (Gran Bretagna), presentano Sketches of live and death of everyman, dramma derivato dall'opera fiamminga Elckerlijc, ripresa nell'adattamento tedesco Jedermann, di Hugo von Hofmannsthal, dedicata a Everyman (l'uomo comune) combattuto tra vizi e virtù.

“Il Quarto Teatro di Mercantia abbandona la genericità del teatro di strada per creare spazi, situazioni, mini rassegne tematiche curate nei minimi dettagli – spiega il direttore artistico Alessandro Gigli – sarà un festival intriso di spiritualità e di gioia di vivere. Santa Allegria è un omaggio alla vita, che è sacra e gioiosa al tempo stesso e in questi tempi bui, la Santa Allegria ci invita arispondere con un sorriso a chi vorrebbe farci vivere nelle tenebre, nella paura dell’altro, nella diffidenza”.

ORARIO SPETTACOLI: ogni sera dalle ore 19.00 alle ore 01.00. PROGRAMMA: www.mercantiacertaldo.it

INGRESSO: Borgo medievale, intero / ridotto: € 10,00 / 7,50 (mercoledì e giovedi), € 15,00 / 10,00 (venerdì e domenica) € 20,00 / 15,00 (sabato). Ingresso ridotto per portatori handicap e giovani 7 – 14 anni. Ingresso gratuito fino a 7 anni non compiuti. Paese basso: ingresso libero, con mercato artigianato e alcuni spettacoli.

