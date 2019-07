Montaione si fa gustosa col concorso gastronomico 'Inforchettando'

L'Estate Montaionese continua con una delle serate più "gustose" di tutto il programma. Martedì 9 Luglio dalle ore 19.00 il Centro Commerciale Naturale Borgoalto in Collaborazione con il Comune di Montaione ha organizzato nel centro storico la 9° edizione di "Inforchettando" il Contest gastronomico che quest'anno ospiterà ben 9 Ristoranti, 1 panificio, 1 pasticceria, 1 gelateria e 5 Aziende vinicole.

Durante la manifestazione sarà possibile assaggiare ben 12 piatti dagli antipasti ai dolci accompagnati dai vini delle aziende partecipanti, bianchi, rosè, rossi e bollicine e votare il piatto preferito per proclamare i 2 vincitori della serata, il primo sarà premiato dalla giuria popolare e l'altro dalla giuria di settore.

I negozi saranno aperti sia nel Centro Storico che in via Filicaja durante la serata e sarà accompagnata da un trio acustico e intrattenimenti itineranti per bambini che si concluderanno con uno spettacolo finale in Via Filicaja alle ore 21:30.

Sicuramente una serata da non perdere che potrà accontentare grandi e piccini.

Fonte: Comune di Montaione

Tutte le notizie di Montaione