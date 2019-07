Montespertoli città della musica d'estate: il programma completo

Un'estate calda a Montespertoli, non solo per il sole ed il caldo che si fa sentire anche sulle colline del Chianti ma per il ricco programma di eventi musicali.

Il solstizio d'estate è partito con MoMu - Montespertoli Musica - che si concluderà il 1 settembre 2019. Le serate di MoMu porteranno la musica nei castelli e nei luoghi d'arte più suggestivi, immersi nella splendida campagna di Montespertoli. L'edizione 2019 è a cura del Teatro Popolare d'Arte e la direzione artistica è affidata a Francesco Giorgi.

Al tenore sarà dedicato anche il consueto festival Amedeo Bassi, dal 31 luglio al 3 agosto.

"Da quando ho la fortuna di curare la direzione artistica di questo meraviglioso festival itinerante nei luoghi più suggestivi del Comune di Montespertoli - MoMu - mi sono sempre avvicinato con grande attenzione ai temi che di anno in anno decidiamo di trattare.

L'edizione 2019 - Senti questa voce - è dedicata al grande tenore di Montespertoli, Amedeo Bassi nel ricordo dei settant'anni dalla morte. E proprio di voci si parla, non solo nell'accezione musicale del termine, ma anche di quella storica legata al ricordo e alla narrazione. Il programma si muove dalla musica classica sinfonica e cameristica, al teatro musicale, passando per il rock'n'roll e la canzone dell'anteguerra in perfetto stile vintage, fino a toccare gli animi più poetici in una notte dedicata completamente al racconto delle fiabe e al suono dell'arpa.

Questo itinerario musicale si rispecchia poi in un itinerario geografico che ci accompagna in luoghi più o meno conosciuti del territorio montespertolese." afferma Francesco Giorgi: direttore artistico MoMu e Festival Amedeo Bassi .

Il 19-20-21 luglio sarà il momento di RockUnMonte, che porterà a Montespertoli, nelle due piazze principali, un ventaglio di artisti contemporanei come i Diaframma, Edda, La Rappresentante di Lista e si concluderà con il gran finale in piazza del Popolo con Bobo Rondelli. Alla guida di RockUnMonte c'è l'associazione Vitamina M, gruppo di giovani ragazzi, che organizza numerosi eventi nel territorio:

"RockUnMonte è ormai entrato nell'albo dei festival estivi veri e, ormai arrivato all'ottava edizione, quella del 2019, RockunMonte ha visto passare dal palcoscenico artisti del calibro di Andrea Appino, Nada Malanima, Tre Allegri Ragazzi Morti, Meganoidi, Punkreas e tanti altri. Guardiamo al futuro con la certezza di offrire un festival moderno e completo, con street food selezionati, mercatini artigianali, produzioni del territorio, intrattenimento per le famiglie e per i più piccoli." afferma Filippo Conticelli, presidente Associazione Vitamina M.

"La line up dell'ottava edizione di RockUnMonte è stata studiata e modulata, su tre giorni, per portare un'offerta globale al pubblico. Si alterneranno sui due palchi artisti di riferimento nazionali, con grandi tour in corso e giovani artisti emergenti che sicuramente faranno parlare di loro." aggiunge Leonardo Fontanelli, direttore artistico RUM.

Dalla musica classica nelle ville e nei castelli alla musica contemporanea in piazza, la nuova amministrazione crede molto nel sostenere le Associazioni e i giovani che lavorano per il futuro del paese: "La musica sarà il filo conduttore dell'estate montespertolese e permetterà ai cittadini e ai turisti di scoprire le bellezze del nostro territorio, rendendo ogni luogo parte attiva delle iniziative dell'Amministrazione Comunale.

Grazie a Montespertoli Musica Estate, al festival RockUnMonte e al festival Amedeo Bassi riusciremo ad abbracciare tutti i generi musicali, creando un'offerta variegata e diversificata in grado di rispondere alle esigenze di ognuno" afferma Alessandra De Toffoli, assessore alla Cultura del Comune di Montespertoli .

"Una grande estate musicale per Montespertoli - dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini - e vorrei che tutti i montespertolesi la sentissero propria, li invito ad uscire la sera per venire ai concerti, stare insieme e ascoltare buona musica. Il nostro paese è vivo ed è di chi lo vive. Buona estate Montespertoli!".

Fonte: Comune di Montespertoli

