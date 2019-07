Il neo sindaco Calamai incontra la nuova comandante dei vigili del fuoco Conti

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, questa mattina in municipio ha incontrato Francesca Conti, la neo comandante dei Vigili del Fuoco di Prato di fresca nomina. Un incontro cordiale e proficuo che è servito, oltre che a conoscersi, a fare il punto della situazione e a progettare possibili future collaborazioni tra l'amministrazione comunale e i vigili del fuoco, in particolare con quelli del distaccamento di Montemurlo.« Ho incontrato davvero con molto piacere la nuova comandante che, come me, è all'inizio del suo mandato e alla quale auguro di svolgere con piena soddisfazione il proprio incarico.- ha sottolineato il sindaco Calamai – Il distaccamento dei vigili del fuoco è fondamentale per garantire la sicurezza di Montemurlo e delle aree limitrofe. La presenza dei Vigili del Fuoco costituisce un valore aggiunto anche per le aziende tessili del nostro distretto industriale d'eccellenza che possono contare su donne e uomini preparati a prevenire e affrontare ogni tipo di emergenza». Nell'occasione il sindaco Calamai, infatti, ha voluto anche ringraziare i vigili del fuoco per l'importantissimo lavoro svolto, con passione e dedizione, sul territorio in vari ambiti: dalla prevenzione incendi, alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, all'impegno in operazioni di soccorso in ambito di protezione civile.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montemurlo