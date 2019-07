Notte Rossa Avis Pistoia, tutte le informazioni sullo spettacolo e viabilità

Per il settimo anno consecutivo torna a Pistoia la Notte Rossa, manifestazione promossa e organizzata da Avis Pistoia in collaborazione con il Comune. L'iniziativa fa parte del calendario del Pistoia Festival.

A salire sul palco di piazza Duomo, giovedì 11 luglio alle 21.15, saranno Paolo Ruffini, volto noto della tv, insieme a alcuni artisti della “Mayor Von Frinzius”, compagnia teatrale livornese nata nel 1997 i cui attori sono per la metà persone affette da disabilità. “Up&Down” è il titolo dello spettacolo comico e al tempo stesso emozionante che parla delle relazioni: ironia e irriverenza accompagnano gli spettatori in un viaggio che racconta la bellezza che risiede nella diversità. Prevista la partecipazione di Zia Caterina, la nota tassista fiorentina di Milano Taxi 25, che accompagnerà Paolo Ruffini sul palco di piazza del Duomo.

«Si tratta di uno spettacolo divertente – dice l'assessore al turismo e tradizioni Alessandro Sabella – che allo stesso tempo fa riflettere su questioni molto importanti come la diversità e la solidarietà. La collaborazione con Avis è importante perché permette di inserire nel programma del Pistoia Festival un appuntamento che ogni hanno riscuote successo. L’Amministrazione ringrazia tutti i volontari Avis, una ricchezza per la comunità pistoiese, che ogni anno si impegnano per offrire una serata speciale ricca di sorprese e divertimento. Invito tutti a partecipare per contribuire alla realizzazione dello spettacolo».

Sono oltre 60 i volontari di Avis Pistoia che saranno coinvolti per permettere il corretto svolgimento della serata e, soprattutto, per presidiare i punti informativi presso i quali saranno date informazioni alle persone sulla donazione del sangue e del plasma.

La Notte Rossa è una manifestazione unica nel suo genere all’interno del panorama nazionale e rappresenta un appuntamento fisso del cartellone estivo degli eventi programmati e coordinati dall'Amministrazione. Il suo obiettivo principale è di informare migliaia di persone sull’importanza della donazione del sangue, del plasma, del midollo osseo, del cordone ombelicale e degli organi, attirando l’attenzione dei cittadini sui valori – solidarietà in primis – che le associazioni del Dono (Avis, Admo, Aido, Adisco e Ail) cercano di trasmettere quotidianamente.

«Per il settimo anno consecutivo - dichiara Igli Zannerini, presidente Avis comunale Pistoia – siamo riusciti a organizzare la Notte Rossa grazie all’aiuto di tanti volontari. E’ stato molto faticoso ma per noi questa manifestazione rappresenta un’occasione importantissima per ricercare nuovi donatori. Il periodo estivo - continua Zannerini - è sempre molto critico per la raccolta del sangue e grazie alla Notte Rossa sono centinaia le persone che vengono sensibilizzate sul tema della donazione. Il nostro grazie va, anche quest’anno, al Comune di Pistoia e alla sua preziosa collaborazione. Siamo orgogliosi - conclude Zannerini - che la Notte Rossa sia diventato ormai un appuntamento fisso del calendario dei festeggiamenti estivi pistoiesi».

Il programma della Notte Rossa è ampio e articolato con tante iniziative collaterali presenti in città. Prezioso sarà, come sempre, il coinvolgimento degli esercizi commerciali del centro che allestiranno i propri spazi a tema. Non mancheranno intrattenimenti per adulti e bambini, sia di carattere ludico che culturale, in ogni angolo della città: musica dal vivo, balli in strada, spettacoli di magia, danza aerea, spettacoli teatrali, caccia al tesoro, giochi per bambini.

In piazza dello Spirito Santo dalle ore 21 laboratori di circo per bambini (4-12 anni), a cura di Circo Libre. Alle 22 e 23.30 spettacoli di danza aerea, a cura di Circo Libre. Sarà presente un punto informativo Avis. In piazza Gavinana (Globo) ci saranno truccabimbi e trampolieri e un punto informativo Avis. In via Bruno Buozzi (presso il tabacchino Caffè del Centro) musica con i “Fonema Rock Band”. Presente un punto informativo Admo e Adisco. In piazza San Bartolomeo, torneo di Burraco della Notte Rossa, a cura dell’Associazione “ASD Due di Picche”. In piazzetta San Filippo musica con i “Black Box”. In via Pietro Bozzi dalle ore 21 giochi, laboratori e animazioni per adulti e bambini e mestieri d’una volta, con il Clown Mammolo e il Gruppo Bimbi per Sempre, a cura dei commercianti della via. Ore 21 partenza della Caccia al Tesoro notturna, a cura di Fai Giovani Pistoia. Al termine visita guidata al Giardino del Residence Artemura. In piazza Giovanni XXIII alle 21.15 “Una vita per un’idea. La storia di Silvano Fedi”. Monologo teatrale diretto e interpretato da Tommaso De Santis. In via Cavour (dalla Torre del Can Bianco a Palazzo Baly) “Cavour Street”: esibizioni di ballo con “Pistoia Country Dancer” e “Up School” e esposizione di Harley Davidson. Sarà presente il punto informativo dell'Esercito Italiano - 183° Reggimento Paracadutisti Nembo. In via Cavour (da Baly al Globo) presenti i punti informativi di Aido e Ail, Polizia stradale, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e A.N.V.F. Pistoia. In via Cino Fiat 500 sotto le stelle, a cura del Fiat 500 Club d’Italia – Coordinamento di Pistoia. In piazza della Sapienza alle 21.15 “Francesco Andreini, pistoriense e i comici gelosi”, spettacolo teatrale a cura di G.A.D., diretto da Franco Checchi. In piazzetta Romana dalle ore 21 spettacoli di magia per adulti e bambini con il Mago Leo. In piazzetta Sant'Atto (giardino di Cino) “Letture del sangue: nel Giardino di Cino con Dante”, a cura di Cristiano Lorenzi e con la collaborazione dell’Associazione Culturale Spichisi. In via Curtatone e Montanara Mercatino “900” e i punti informativi Avis Volley e Podistica Avis Copit. In via Roma visita guidata “A spasso con i poeti”, a cura del Centro Guide Turismo Pistoia. Partecipazione gratuita; posti limitati. Iscrizione obbligatoria inviando un’email acentroguide.pistoia@gmail.com. In corso Silvano Fedi - Caffé Marini dalle ore 19.30: Aperiavis in Musica con “I Diplomati”.

I biglietti per lo spettacolo di Paolo Ruffini in piazza Duomo si possono acquistare su Ticketone.it, presso i rivenditori di Ticketone e giovedì 11 luglio, a partire dalle ore 17, alla biglietteria presente in via Roma (per ogni biglietto in omaggio due buoni spesa per un totale di 10 euro da spendere nei supermercati Conad e un buono spesa da 10 euro da spendere a Mister Wizard).

Per ulteriori informazioni sulla Notte Rossa e il programma visitare il sito www.notterossapistoia.it e la pagina facebook “Notte Rossa Pistoia.

In allegato due foto della conferenza stampa di stamani. Nella foto numero 1 da sinistra Marco e Graziano Melani di Fiat 500 Club Italia Pistoia; Paolo Mati di Piante Mati; Marco Leporatti in rappresentanza del Centro Commerciale Naturale; Emanuele Gelli vicepresidente di Avis Pistoia; Igli Zannerini presidente Avis Pistoia; Franco Checchi direttore artistico Gad Città di Pistoia (davanti a Zannerini); Roberto Toni di Conad; Alessandro Sabella assessore al turismo e alle tradizioni del Comune. Da destra i volontari di Avis e Yuri Grazzini di Mr Wizard.

Modifiche alla viabilità del centro

In via Cavour, dalle 8 a mezzanotte, sarà vietata la sosta per consentire l'installazione delle strutture necessarie per lo svolgimento della manifestazione, mentre dalle 20 a mezzanotte il transito sarà interdetto a tutti i veicoli.

Dalle 16 alle 24, in via Roma, piazzetta Romana, piazzetta Sant'Atto, piazza della Sapienza epiazza dello Spirito Santo (nel tratto antistante il monumento) sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

In via Cino da Pistoia e via Bozzi (dalla piazzetta San Filippo a via delle Colonne) dalle 17 a mezzanotte saranno vietati transito e sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli. Per accedere a via Borgo Melano l’attraversamento di via Bozzi sarà consentito da via delle Colonne per i soli residenti, che potranno uscire da via Borgo Melano stessa attraverso via Bozzi e piazza San Francesco.

In via Pacini (nel tratto da Ripa del Sale a via della Torre) sarà vietata la sosta a tutti i veicoli per permettere lo stazionamento ai mezzi di servizio alle manifestazioni.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pistoia