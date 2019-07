Oliver Stone ad Arezzo, visita agli affreschi di Piero della Francesca

Ospite per alcuni giorni in una tenuta nobiliare sulle colline di Arezzo, il regista Oliver Stone ha visitato gli affreschi di Piero della Francesca nella Basilica di San Francesco. L'autore del noto film 'Nato il 4 luglio', di cui ha di recente celebrato i 30 anni, ha visitato la Basilica di San Francesco per ammirare la Leggenda della Vera Croce, capolavoro assoluto di Piero della Francesca. Molto colpito dalla città, ha dichiarato di amare molto Arezzo e le sue bellezze artistiche.

Nella conversazione Oliver Stone ha comunque parlato anche di cinema dicendo che negli Stati Uniti, i produttori non scommettono più su film che prendono una posizione critica sulla realtà. "E' un sistema politico e cinematografico - ha detto - che non funziona e che non lascia libertà di creatività".