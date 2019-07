Uccise il figlio di un anno, processo con rito abbreviato per il 34enne

Uccise il figlio di un anno a coltellate dopo una lite in casa e tentò di fare lo stesso con la figlia di 7 anni e la convivente dell'epoca. Era il 14 settembre 2018 e il prossimo 3 ottobre 2019 avrà inizio il rito abbreviato per Niccolò Patriarchi, 34 anni. L'omicidio avvenne a Sant'Agata di Scarperia e San Piero, nel Mugello. L'uomo, nonostante "un grave disturbo della personalità" come sostiene un perito incaricato dal gip, è "in grado di comprendere il contesto giudiziario in cui si trova" e quindi di affrontare un processo. Per l'uomo già a maggio era stata richiesta l'archiviazione per l'inchiesta sui maltrattamenti alla moglie, mancando, si legge, "l'abitualità delle condotte vessatorie". I legali della donna hanno presentato opposizione.

