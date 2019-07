Pallamano, a Siena le finali di Coppa Italia 2019-20

Sarà il PalaEstra di Siena la sede della Coppa Italia maschile e femminile 2019/2020. “E’ un grande onore per noi – ha commentato il Presidente Marco Santandrea – poter ospitare una manifestazione prestigiosa come la Coppa Italia maschile e femminile nella cornice di Siena e del PalaEstra. Una decisione che riempie di orgoglio tutta la società e che è stata abbracciata con entusiasmo sia dalla Polisportiva Mens Sana che dall’amministrazione comunale. Daremo il massimo affinchè l’evento possa ripagare la fiducia che la FIGH ha riposto in noi per far sì che Siena diventi, nei tre giorni, il centro della pallamano italiana”.

La decisione di Siena e del PalaEstra è stata presa nel corso del Consiglio Federale della FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball) che si è riunito sabato 6 luglio a Misano Adriatico, in occasione della giornata conclusiva del 16° Festival della Pallamano. La Coppa Italia si svolgerà nel fine settimana del 21/23 febbraio ed avrà un’unica sede sia per la kermesse maschile, con la confermata formula della Final8, che femminile con una Final4 che si aprirà nella giornata di sabato.

"Siena e il nostro impianto del PalaEstra - commenta il presidente della Polisportiva Mens Sana 1871 Antonio Saccone - ancora una volta al centro del movimento sportivo nazionale. Per la nostra società è una grande soddisfazione, che certifica la qualità della nostra organizzazione societaria e riempie di orgoglio un'intera comunità. Siamo al fianco di Ego Handball Siena in questa magnifica avventura, anche in vista della prossima stagione agonistica, affinché Siena si presenti nel migliore dei modi a questo importante appuntamento sportivo".

Confermato anche il girone unico della Serie A1 Maschile a 14 squadre, il cui inizio è fissato per il prossimo 7 settembre e vedrà la partecipazione, accanto alla Ego Handball Siena di Bolzano, Gaeta, Trieste, Fondi, Bressanone, Conversano, Cassano Magnago, Pressano, Junior Fasano, Cologne, Eppan, Sassari, Merano.

Fonte: Ego Handball Siena - Ufficio stampa

