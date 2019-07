Roberta Ragusa, domani il giallo in Corte di Cassazione

Il caso della scomparsa di Roberta Ragusa domani arriverà in Corte di Cassazione, che deciderà sul giallo che da sette anni appassiona l'Italia.

Antonio Logli, marito della donna scomparsa, è stato già condannato due volte a vent'anni di carcere, in primo grado e in appello, con l'accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere.

L'uomo si è sempre proclamato innocente, ha scelto di farsi processare con il rito abbreviato. La corte di cassazione potrebbe respingere i ricorsi della difesa e confermare la pena per Logli, con immediata esecuzione della pena e del trasferimento in carcere, oppure annullare la sentenza di appello, rinviando gli atti a una nuova corte per l'istruzione di un nuovo processo.

In ultimo, la remota la possibilità di un annullamento della sentenza senza rinvio che scagionerebbe definitivamente l'uomo.

Tutte le notizie di San Giuliano Terme